Lidl è pazza con il suo nuovissimo volantino che punta a far sognare letteralmente tutti i consumatori che vogliono il massimo, con il minimo sforzo, data comunque la disponibilità garantita di una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni e di prezzi convenienti.

I prodotti, di cui vi parleremo ampiamente nell’articolo, sono da considerarsi disponibili solo per coloro che vorranno acquistare recandosi personalmente in negozio, poiché al giorno d’oggi gli stessi prezzi non risultano essere attivi sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Lidl, offerte e grandi occasioni per ogni utente

La tecnologia è disponibile a prezzi irrisori da Lidl, grazie a questo bellissimo volantino, attivo solamente la settimana corrente, gli utenti si ritrovano indubbiamente a poter approfittare di un risparmio quasi unico nel proprio genere. Il prezzo più basso della selezione è rappresentato dalla lampada LED sottopensile, disponibile a 9,99 euro, per salire poi verso i 17,99 euro necessari per l’acquisto del frullatore portatile, oppure i 29 euro per l’acquisto del montalatte elettrico.

La spesa comincia a diventare più sostanziosa nel momento in cui si penserà di acquistare una piastra elettrica a 69 euro, oppure anche il forno elettrico a 79 euro, per finire con la friggitrice ad aria calda a doppio cestello, il cui prezzo raggiunge i 129 euro.

Tutti gli sconti, come vi abbiamo ampiamente anticipato, sono da considerarsi disponibili solo ed esclusivamente per acquisti effettuati presso i negozi fisici in Italia, non altrove.