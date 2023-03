Il volantino Unieuro è veramente assurdo, al suo interno vengono nascosti tantissimi sconti speciali con alcuni dei migliori prezzi effettivamente in circolazione, pronti a far sognare i consumatori che vogliono spendere poco, ed allo stesso tempo godere di un risparmio unico.

I prezzi di questa campagna promozionale sono legati alla disponibilità in ogni negozio in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale, così gli utenti possono goderne a prescindere dalla provenienza, ed allo stesso tempo potranno richiedere la spedizione gratuita senza costi aggiuntivi.

Unieuro, nuovi sconti e tanti prezzi bassi

Con Unieuro gli utenti possono davvero essere felici di avere la perfetta occasione di approfittare di una campagna promozionale, attiva fino al 30 marzo, davvero invitante e ricca di opportunità di acquisto.

Osservandola da vicino notiamo prima di tutto la presenza di un buonissimo Samsung Galaxy S22, il top di gamma della scorsa generazione, può essere acquistato da tutti alla modica cifra di 649 euro. Gli utenti che invece fossero alla ricerca della nuova versione, potranno affidarsi al Galaxy S23, con un esborso finale corrispondente a 899 euro.

Non mancano riferimenti alla fascia più bassa della telefonia mobile, dove si troveranno soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, in vendita a 399 euro, ma anche Xiaomi 12, Galaxy A13, Galaxy A33, Redmi 10C, Redmi 10, Oppo A54s ed altri ancora, tutti impreziositi da un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente e dal risparmio assicurato. Per i dettagli della promozione consigliamo collegarsi al sito ufficiale.