WindTre, tante offerte di portabilità con minuti e giga

In questo periodo gli utenti possono scegliere tra una grande quantità di offerte di rete mobile da attivare. Il noto operatore telefonico italiano WindTre, in particolare, al momento vanta un vasto catalogo di offerte e le più interessanti sono ovviamente quelle riservate alla portabilità. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

WindTre, ecco alcune delle migliori offerte di portabilità del momento

In questo momento l’operatore telefonico arancione ha a disposizione un gran numero di offerte super interessanti. Come già accennato, le offerte più notevoli sono quelle rivolte agli utenti che devono richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori.

C’è ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 50 Star+ Digital. Quest’ultima ha un costo molto contenuto di 7,99 euro al mese. Offre in particolare 50 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti. Un’altra offerta è poi WindTre GO 150 Flash+ Digital Easy Pay. In questo caso, l’offerta include addirittura 150 GB di traffico dati e sempre minuti e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo però di 8,99 euro al mese.

Entrambe queste offerte sono rivolte a chi proviene da , Fastweb, PosteMobile o altri operatori virtuali. Ci sono però anche le offerte per chi proviene da Kena Mobile e Lycamobile. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta WindTre GO 100 Special Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 100 GB per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 9,99 euro al mese.