Tim: ecco come festeggia la festa del Papà

In occasione della Festa del Papà di oggi, l’operatore Tim Italia da qualche giorno sta proponendo una promozione dedicata e rivolta ad alcuni suoi già clienti di rete mobile.

La promozione in questione è l’opzione aggiuntiva denominata 50 GB 5G Silver che permette di aggiungere appunto 50 GB di traffico internet alla propria offerta. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim propone 50 GB aggiuntivi per la Festa del Papà

Questa nuova opzione è stata resa disponibile da Tim a partire da questo mese di Marzo 2023, e viene proposta in specifiche occasioni ad alcuni già clienti dell’operatore. In vista della Festa del Papà di oggi, nelle ultime ore l’operatore ha deciso di proporla ad alcuni suoi già clienti direttamente sull’app MyTIM, nella sezione “Offerte per Te“, attraverso un banner dedicato dal titolo “TIM festeggia i Papà con 50 Giga 5G Silver“.

La promozione in questione sarà proposta anche tramite campagna SMS con il link alla pagina web con i dettagli dell’offerta, come già successo per la promo che ha permesso di attivare Giga Day 5G per la Festa della Donna, messa a disposizione da Tim intorno all’8 Marzo 2023.

In questo caso, per attivare la promozione dovrebbe essere possibile rispondere all’SMS oppure, in alternativa, accedere alla sezione “Offerte per Te” dell’area clienti MyTIM, consultabile anche dall’omonima app per dispositivi mobili. Il prezzo dell’opzione aggiuntiva è di 2.99 euro una tantum e dura un mese dal momento dell’attivazione.