CoopVoce è folle, con 4 euro della promo EVO ecco giga, minuti ed SMS

Gli utenti che stanno cercando di cambiare gestore potranno trovare soddisfazione sottoscrivendo una delle offerte del famosissimo provider virtuale che prende il nome di CoopVoce. Sono infatti già alcuni anni che si parla tantissimo di questa realtà, la quale il suo sito ufficiale raccoglie alcune offerte davvero interessanti sotto tutti i punti di vista. Infatti per risparmiare sembra essere questa la scelta giusta, visto che i prezzi sono bassissimi ma soprattutto i contenuti molto larghi di maniche.

CoopVoce, sorprendono le due offerte del momento ancora disponibili sul sito ufficiale del gestore: ecco le EVO

Le promo della gamma EVO hanno davvero tutto dalla loro parte, soprattutto per quanto riguarda giga, minuti ed SMS. Partendo dalla migliore offerta, CoopVoce mette a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi ancora verso tutti ma soprattutto ecco anche 150 giga per navigare in Internet senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che la rete massima che il gestore supporta e il 4G+. Il prezzo di questa offerta è straordinario dal momento che costa solo ed esclusivamente 8,90 € al mese per sempre.

C’è però anche un’altra sorpresa, la quale riguarda una delle vecchie offerte, quella inizialmente destinata solo ai contenuti come chiamate e messaggi. La Solo Voce è infatti qualcosa di estremamente interessante visto che costa solo 4,90 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti non troveranno più solo minuti senza limiti perso tutti i messaggi senza limiti verso tutti, ma anche Internet. Il provider ha pensato infatti di aggiungere nell’offerta un quantitativo di 5 giga per connettersi al web usando il 4G+.