Ci sono utenti che stanno continuando a scappare dai loro provider di fiducia. Tutto questo succede a causa delle rimodulazioni, le quali portano i prezzi delle promozioni dei classici provider a alzarsi vertiginosamente. Questo è il motivo scatenante della voglia di tante persone che porta alla ricerca di una nuova esperienza, la quale è disponibile proprio presso CoopVoce.

CoopVoce distrugge la concorrenza con le EVO, ecco la sorpresa per la Solo Voce e la EVO 150

Quando CoopVoce scelse di dare tutto per battere la concorrenza, lo fece in maniera consapevole e studiata. Infatti i contenuti che sono arrivati nelle offerte del provider hanno svolto una funzione esemplare anche per altri gestori virtuali. Ad oggi ci sono diverse offerte ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda che vanta un folto seguito in Italia. Il merito è propri dei contenuti, i quali sono molto ampi e soprattutto ottimi dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

CoopVoce ha sul suo sito ufficiale due offerte straordinarie, una di vecchia data e una tuta nuova. Partendo proprio da quella nuova, non si può dire altro: la EVO 150 dispone per gli utenti minuti senza limiti verso tutti i numeri, 1000 messaggi verso tutti ma quello che conta è la connessione ad Internet che corrisponde a 150 giga in 4G+. Il prezzo mensile di questa offerta è di soli 8,90 € al mese per sempre una volta sottoscritta. C’è poi anche l’offerta con minuti ed SMS senza limiti che questa volta acquisisce anche 5GB in 4G+. Il prezzo è di 4,90 euro al mese.