Vodafone: ancora rimodulazioni per alcuni clienti

L’operatore Vodafone Italia sta attualmente comunicando a tutti i propri clienti interessati dell’arrivo di nuove rimodulazioni nei prossimi mesi.

Non c’è mai fine al peggio e purtroppo nell’ultimo periodo non si riesce proprio a stare tranquilli per quanto riguarda le spese mensili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone comunica: in arrivo nuovi aumenti mensili

Attraverso una comunicazione tramite SMS e anche attraverso i canali ufficiali sul web, l’operatore ha infatti annunciato delle pesanti rimodulazioni in vista dei prossimi mesi. Vodafone ha dichiarato che questa mossa è stata fatta “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“. L’operatore ha poi specificato che la modifica del costo verrà comunicata anche tramite fattura dopo apposita segnalazione.

Vodafone ha annunciato pesanti rimodulazioni per quanto riguarda le offerte di rete fissa, quindi specifichiamo che non sono coinvolte offerte per cellulari o internet. In particolare verranno fatto delle rimodulazioni contrattuali per quanto riguarda l’offerta Casa a partire dal 2 maggio 2023, quindi tra meno di due mesi. Tutti quelli che posseggono un contratto di rete fissa con Vodafone, dunque, devono prepararsi a una pesante stangata.

Non si tratta di una modifica da poco dato che Vodafone ha specificato che l’offerta di rete fissa Casa aumenterà a partire dal 2 maggio di 2,99 euro al mese!. Ricordiamo che le rimodulazioni non possono essere rifiutate in alcun modo e i clienti che non sono d’accordo potranno comunque effettuare il diritto di recesso dell’offerta entro 60 giorni dall’arrivo dell’ultima fattura specificando la causale, senza costi aggiuntivi e penali.