Di recente Volskwagen ha introdotto l’ID.3 di seconda generazione, una vettura compatta con un’aerodinamica migliorata e interni di qualità superiore, oltre ad un nuovo sistema di infotainment.

Il nuovo sistema avrà un layout più semplice, prestazioni migliori e aggiornamenti over-the-air. Il display di infotainment da 12 pollici è ora di serie e ha accesso ad una funzione chiamata Travel Assist che utilizza i dati per aiutarti durante la guida. Anche la ricarica dovrebbe essere più semplice, è presente infatti una funzione di ricerca e ricarica automatica nelle stazioni compatibili e un pianificatore di percorso che tenga conto della disponibilità e della capacità delle stazioni lungo il percorso. La tua auto non ti indirizzerà a una stazione affollata con caricatori lenti.

Non aspettarti enormi cambiamenti nelle prestazioni. La nuova ID.3 utilizza lo stesso sistema motore da 201 CV e le stesse opzioni per la batteria. Ciò garantisce oltre 300 km di autonomia (utilizzando il metodo di test WLTP) con la batteria base da 58kWh, anche se è presente un pacchetto aggiuntivo da 77kWh. Queste sono ancora cifre molto positive per un veicolo elettrico di queste dimensioni.

Novità anche per Audi e Porsche

La produzione dovrebbe iniziare nell’autunno del 2023. VW non ha delineato i prezzi o la disponibilità paese per paese. Come l’originale ID.3, il rinnovamento è rivolto principalmente ai clienti europei.

L’unità Cariad di VW ha svelato un app store per i marchi della casa automobilistica, tra cui Audi e Porsche. La piattaforma aiuterà terze parti a portare le app su una vasta gamma di auto, inclusi gli aggiornamenti over-the-air. I primi partner principali tendono ad essere servizi orientati alla guida come Spotify, TuneIn, The Weather Channel e Plugshare. Tuttavia, troverai anche TikTok, l’app per riunioni Webex di Cisco e persino il browser web di Vivaldi.

L’app store debutterà in diversi modelli Audi (inclusi veicoli elettrici come E-Tron GT e Q8 E-Tron) quest’estate per i clienti europei e nordamericani. VW avverte che l’app store sarà disponibile solo nelle auto prodotte da questa estate in poi.