Turchia, tutte le ragioni che hanno reso questo terremoto disastroso

Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria recentemente ha causato enormi danni, tra cui decine di migliaia di morti, feriti e sfollati. Questo evento è stato particolarmente terribile per molte ragioni meno scontate di quanto si creda.

Turchia: ecco perché ha provocato così tanti morti e feriti

Iniziamo col dire che il sud-est della Turchia e il nord-ovest della Siria si trovano sulla giunzione di tre enormi placche tettoniche. Ciò rende le condizioni del suolo e degli edifici più vulnerabili, portando a quello che si manifesta come un sisma di magnitudo 7,8. Dunque, dopo molti decenni di lento allontanamento delle placche arabe e anatoliche in direzioni opposte, tra le due si è accumulata così tanta tensione che il loro punto di contatto si è squarciato in una rottura e ha rilasciato energia nella forma delle onde sismiche.

Altri fattori che hanno reso il sisma particolarmente distruttivo sono stati la densa popolazione della regione, la scarsa resistenza degli edifici ai terremoti e il momento in cui si è verificato il sisma. Le scosse infatti si sono verificate nelle prime ore del mattino, quando la maggior parte delle persone era a letto.

Inoltre, i terreni sedimentari soffici della regione non hanno aiutato ad assorbire le onde sismiche. I suoli di Nurdağı sono abbastanza umidi da subire una notevole quantità di liquefazione, comportandosi più come un liquido che come un solido durante le violente convulsioni dell’evento.

Come ha affermato Henry Bang, esperto di gestione dei disastri presso la Bournemouth University nel Regno Unito, questo evento serve a ricordare l’elevata vulnerabilità fisica della regione ai terremoti. “Imparando da questa esperienza, una priorità dovrebbe essere quella di adeguare gli edifici esistenti nella regione per essere in grado di resistere ai terremoti.”