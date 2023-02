Netflix ha erroneamente lanciato una serie di linee guida per reprimere la condivisione delle password agli utenti globali.

Il servizio di streaming ha affermato che le linee guida in fase di sperimentazione in Cile, Perù e Costa Rica sono state pubblicate accidentalmente sulle pagine del suo centro assistenza, anche negli Stati Uniti, mercoledì, ma da allora sono state rimosse.

“Ieri, per un breve periodo, un articolo del centro assistenza contenente informazioni applicabili solo a Cile, Costa Rica e Perù è stato pubblicato in altri paesi. Da allora lo abbiamo aggiornato.”

Dallo scorso anno Netflix ha sperimentato la “condivisione a pagamento”. In Costa Rica la tariffa è di 2,99 al mese.

Per garantire che un account Netflix non venga condiviso al di fuori del nucleo familiare in cui è registrato, la versione di prova richiede agli utenti di connettere il proprio dispositiv come una TV, un telefono cellulare o un tablet, al Wi-Fi di casa, aprire l’app Netflix e guardare qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni.

Ancora nessuna notizia per l’Italia

Sebbene Netflix debba ancora svelare i suoi piani per affrontare la condivisione degli account in tutto il mondo, il processo è l’indicazione più vicina a come potrebbe essere un approccio globale.

Netflix, che ha 230 milioni di abbonati in tutto il mondo, ha affermato il mese scorso che la condivisione dell’account “mina la capacità a lungo termine di investire e migliorare Netflix“. Ha affermato che più di 100 milioni di famiglie condividevano account e che nei primi tre mesi del 2023 prevedeva di implementare la condivisione a pagamento in altri paesi.

“Man mano che implementiamo la condivisione a pagamento, i membri di molti paesi avranno anche la possibilità di pagare un extra se desiderano condividere Netflix con persone con cui non vivono“, ha affermato la società. Netflix ha affermato di aver riconosciuto che le restrizioni sulla condivisione dell’account sarebbero “un cambiamento per i membri che condividono il proprio account in modo più ampio”.



Per adesso quindi l’Italia viene esclusa dal processo.