San Valentino è ormai dietro l’angolo, fra circa 10 giorni miliardi di innamorati professeranno il proprio amore alla controparte, a suon di cioccolatini, cuoricini e piccoli regali. Amazon fortunatamente corre come al solito in nostro aiuto, mettendo sul piatto una buona dose di proposte interessanti al giusto prezzo.

Amazon, ecco i regali migliori per LUI

Il primo regalo per lui è in parte gogliardico, una maglietta con la scritta “Amore mio ho cercato di trovare il regalo migliore per te…ma mi hai già”, una soluzione economica e molto carina adatta a tutti, il suo prezzo è di 19 euro (LINK).

Andando più sul tecnico, vi proponiamo un bel kit fai da te, un prodotto 12in1 che raccoglie al proprio interno una serie di lame, un piccolo martello e altro ancora, in dimensioni veramente ridottissime, ma sopratutto un prezzo sotto i 20 euro (LINK).

San Valentino è la festa degli innamorati, e come tali è normale pensare che trascorrano molto tempo in intimità, su Amazon è disponibile un gioco di dadi veramente hot che potrà rendere piccanti le vostre serate. Scopritelo subito, costa solo 9 euro (LINK).

Volete conoscere meglio la vostra metà? allora puntate sul gioco da tavolo Facciamolo Insieme… composto da 100 carte che racchiudono tantissime domande (e non solo), che vi permetteranno di scoprire al meglio la persona che vi trovate di fronte ogni mattina. Il suo prezzo è di 12,99 euro (LINK).

Per ultimo parliamo di un regalo molto classico, due portachiavi che si uniscono, più precisamente un cuoricino con il buco per la chiave (da consegnare all’altra persona), con le scritte “Tu hai la chiave del mio cuore” appunto sul cuore, e “Per sempre” sull’altro. In vendita a 9,99 euro, è un’idea non troppo originale, ma molto apprezzata (LINK).