Amazon Pharmacy ha rilasciato RxPass, un nuovo servizio di consegna di farmaci su prescrizione che funziona per 5 dollari al mese. Il programma è disponibile per i membri Prime idonei e fornisce l’accesso a oltre 80 farmaci da prescrizione per condizioni comuni come ansia e ipertensione.

I membri idonei devono rispondere ad alcune domande per poter quindi aggiungere il servizio alla loro iscrizione. Il servizio di prescrizione è attualmente disponibile per i membri Prime in 42 stati. Non è disponibile per i membri Prime in California, Louisiana, Maryland, Minnesota, New Hampshire, Pennsylvania, Texas e Washington. Anche le persone con un’assicurazione sanitaria finanziata dal governo, come Medicare, non possono beneficiare dell’abbonamento. Tuttavia, Amazon Pharmacy è ancora disponibile per tutti i membri Prime.

Ecco la lista dei farmaci inclusi

RxPass include più di 80 farmaci da prescrizione per condizioni comuni come allergie, colesterolo alto e diabete. Puoi cercare nel database completo per cercare tutti i farmaci idonei. Amazon ci tiene a precisare che tutti i medicinali da prescrizione sono generici, una comune strategia volta al risparmio che vuole favorire i consumatori proponendo costi equi e accessibili.

RxPass non è collegato ad alcun fornitore o piano di assicurazione sanitaria. La tariffa mensile di 5 dollari (almeno per quando riguarda la situazione in America, dato che in Italia ancora non esiste)non influisce sulla franchigia, sui co-pagamenti o su altri aspetti del piano di assicurazione sanitaria. Avrai bisogno di una prescrizione del tuo medico per ricevere il farmaco e il personale di supporto di Amazon è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per coordinarsi con il tuo fornitore.