Nel nuovo anno Amazon Prime Video sta aggiungendo una serie di nuovi contenuti alla sua piattaforma. Se nella parte finale del 2022 più di 50 titoli sono stati eliminati dalla galleria, tra film e serie tv, nelle prossime settimane ci saranno ingressi con oltre 70 titoli, tra produzioni originali ed acquisti.

Prime Video, nuovi contenuti e costi per il 2023

Il palinsesto Prime Video, inoltre, a breve sarà anche arricchito dal grande ritorno della Champions League, con la classica partita del mercoledì in diretta esclusiva.

Le novità di Prime Video non si fermano soltanto ai contenuti, ma riguardano anche i listini. Per garantire agli utenti il migliore servizio possibile, la piattaforma ha deciso di ampliare leggermente i suoi costi. Nel 2023, i clienti che desiderano attivare il servizio dovranno pagare un nuovo piano con una spesa di 4,99 euro ogni trenta giorni. Coloro che decidono di acquistare, invece, il piano annuale dovranno pagare una quota di 49,99 euro ogni 365 giorni.

Le ultime rimodulazioni sui servizi di Amazon hanno interessato anche coloro che vogliono attivare un piano Prime Video con il vantaggioso piano per studenti. Per coloro che sono iscritti presso una facoltà universitaria in Italia, il prezzo per il rinnovo dell’abbonamento è di 25 euro rispetto alla precedente versione di 18 euro.

Restano invece invariati, i servizi aggiuntivi alla tv streaming e legati alla piattaforma all’ecommerce tra cui la spedizione gratuita di tutti i prodotti disponibili sul sito di Amazon, l’accesso al servizio Prime Music ed anche un apposita sezione per il cloud per l’archiviazione online di file multimediali.