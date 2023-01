Tivùsat, boom di attivazioni grazie ai Mondiali e al digitale terrestre

Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana, ha annunciato che il 2022 si è chiuso con un picco di attivazioni in Italia. La crescita della piattaforma è stata spinta dai Mondiali di Calcio disputati in Qatar, trasmessi in 4K gratis dalla Rai, ma probabilmente anche dallo switch off al digitale terrestre.

Tivùsat: quali sono i servizi proposti dalla piattaforma

I numeri sono assurdi. Si parla di 452mila smart card attivate, di cui 312 mila usando decoder e 140mila utilizzando la CAM. Tivùsat offre 130 canali, di cui 70 in HD e 7 in 4K, visibili anche nelle zone montane e nelle isole, a differenza del digitale terrestre che continua a riscontrare problemi di vario tipo in diverse zone del paese.

Il servizio è stato particolarmente popolare nelle regioni del Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte e Emilia Romagna, che hanno rappresentato 220mila attivazioni. Le città più attive sono state Roma, Torino, Milano, Palermo, Cosenza, Messina e Genova. Tivùsat non prevede alcun abbonamento, ad eccezione dei costi per il decoder e la CAM. Per maggiori informazioni su come attivarlo si può consultare l’approfondimento sul sito ufficiale.