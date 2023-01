Anche per questo 2023 Motorola sta preparando l’arrivo di diversi smartphone appartenenti ad altrettanti fasce di prezzo. Tra questi, ci saranno i medi di gamma Motorola Moto G53 e Motorola Moto G73, dei quali sono da poco emerse in rete le presunte specifiche tecniche.

Motorola Moto G53 e Moto G73, emergono le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il sito web The Tech Outlook è riuscito a mettere le mani su del materiale promozionale riguardante due dei prossimi smartphone del noto produttore Motorola. Il primo di questi, come già detto, è il Motorola Moto G53. Stando a quanto è emerso, avrà sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e con un refresh rate da 120Hz.

Le prestazioni saranno affidate al soc entry-level Snapdragon 480+ e questo sarà supportato da tagli di memoria comprendenti 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico includerà due sensori posteriori da 50 e 2 MP e un sensore anteriore da 8. Presente infine una batteria da 5000 mah con sola ricarica rapida da 10W.

Motorola Moto G73 sarà molto simile al fratello minore ma presenterà alcune piccole migliorie. Il display, ad esempio, avrà una risoluzione maggiore pari al FullHD+. Il processore questa volta sarà il soc MediaTek Dimensity 930 con tagli fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Cambierà leggermente anche il comparto fotografico, dato che includerà un sensore sensore grandangolare da 8 MP. La batteria sarà sempre da 5000 mAh ma supporterà la ricarica rapida da 30W.