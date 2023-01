Smartwatch a 46 euro su Amazon con cinturino in acciaio, offerta limitata

【Smartwatch Chiamate Bluetooth】Smartwatch di nuova concezione con funzione di telefono supporta il Bluetooth, la risposta alle chiamate e la riproduzione musicale, e dispone di un microfono e di un altoparlante di alta qualità per offrire un’esperienza di chiamata chiara. E’ possibile visualizzare il registro delle chiamate e importare l’elenco dei contatti più frequenti per la composizione rapida.

【Schermo di visualizzazione HD con funzione rotante】 Display touch screen a colori da 1,32 pollici con orologio intelligente con cambio di pagina dell’interfaccia utente della corona rotante, puoi accedere a qualsiasi funzione interna molto rapidamente. Ha più di 100 eleganti quadranti tra cui scegliere, puoi cambiare diversi quadranti per mostrare la tua personalità.Orologio per il fitness è resistente all’acqua secondo lo standard IP67

【Notifiche intelligenti e multifunzione】 Lo smartwatch in acciaio inossidabile può ricevere tutti i messaggi e le notifiche (Facebook,Twitter,WhatsApp,Instagram,Messenger, ecc.) direttamente sul braccialetto intelligente e vibrare per ricordarli.Dispone inoltre di altre potenti funzioni come sveglia,timer, cronometro,promemoria del ciclo femminile,meteo,assistente vocale,blocco del codice di accesso,multilingua,sveglia,fotocamera remota e molto altro ancora.