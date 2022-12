L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è cambiata molto negli ultimi mesi, sono state inserite tantissime nuove funzioni e la piattaforma sembrerebbe intenzionata a continuare.

Nelle ultime ore infatti, sono state lanciate due novità davvero interessanti che cambieranno sostanzialmente il modo di utilizzare l’app. Scopriamo insieme di che si tratta.

WhatsApp: in arrivo due novità molto interessanti

Le novità, scovate da WABetaInfo, sono attualmente in fase di test e disponibili solamente per alcuni beta tester iOS ed Android. La casa sta sperimentando una funzione che permette di vedere gli aggiornamenti direttamente nella lista chat. Dimenticatevi, quindi, della sezione “Stato”, basterà cliccare sull’immagini del profilo della vostra lista chat per vedere tutti gli stati che volete!

La seconda novità potrebbe essere, per alcuni, ancora più entusiasmante. Pare, infatti, che WhatsApp stia lavorando ad una funzione di ricerca messaggi per data. Ebbene sì, presto basterà inserire una data specifica nella barra di ricerca interna all’app per trovare tutti i messaggi inviati e ricevuti in quella data!.

Come abbiamo già accennato precedentemente, entrambe le funzioni sono al momento disponibili solo per alcuni beta tester, tuttavia, se i test andranno per il verso giusto, arriveranno per tutti già nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.