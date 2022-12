In questo periodo caratterizzato dalle festività natalizie, aumentano i tentativi di phishing ed i raggiri per i correntisti delle principali banche italiane. Considerato che molti cittadini questo mese utilizzeranno le loro carte di credito e di debito per l’acquisto dei classici regali, i malintenzionati saranno ben attenti a sfruttare ogni minima disattenzione. Particolare attenzione devono farla i clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono anche a Natale

Anche nel corso di queste settimane, numerose mail ed SMS truffa sono state inviate ai correntisti di Intesa Sanpaolo. Queste comunicazioni promuovono ipotetici accrediti sul conto dal valore superiore a 1000 euro. Per ottenere tale accredito, gli utenti vengono invitati a cliccare su un link in allegato alle suddette comunicazioni.

L’obiettivo dei malintenzionati che si nascondono dietro queste è quello di accedere ai dati riservati dei correntisti di Intesa Sanpaolo. E’ più volte stato provato come da queste comunicazioni siano nate in passato episodi relativi a furti d’identità e creazione di profili fake.

Sempre grazie a queste truffe gli hacker riescono ad attivare anche costosi servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre dei correntisti di Intesa Sanpaolo. Anche questa evenienza può portare a perdere somme importanti di risparmi, in forma di credito residuo per i profili ricaricabili.

Il pericolo maggiore, ad ogni modo, per gli utenti resta quello relativo ai risparmi. In caso di non voluta condivisione dei dati relativi all’home banking, i cybercriminali avrebbero gioco facile nell’accedere ai profili online dei clienti e rubare anche ingenti quantità di denaro.