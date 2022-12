L’operatore virtuale Tiscali, a partire da ieri 2 dicembre 2022, sta proponendo sia online che nei propri negozi fisici la nuova offerta denominata Smart 200 a meno di 10 euro al mese.

Per sottoscrivere questa nuova offerta è necessario provenire da determinati operatori telefonici quali Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile. Scopriamo insieme cosa comprende.

Tiscali Mobile lancia la Smart 200 a 8.99 euro al mese

La nuova offerta, a soli 8.99 euro al mese comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 200 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. In entrambi i canali di vendita, il costo di una nuova SIM è pari a 10 euro, importo che va sommato anche a una prima ricarica per attivare l’offerta, pari a 10 euro nei negozi e 8,99 euro online.

Per gli acquisti online, il costo di spedizione della scheda è gratuito. Si evidenzia inoltre che, secondo quanto indicato attualmente nel sito ufficiale dell’operatore, l’offerta rimane disponibile fino al giorno 8 Dicembre 2022, salvo eventuali proroghe.

In alcuni punti vendita fisici, principalmente negozi partner di Tiscali, l’offerta Smart 200 a 8,99 euro al mese può essere invece attivata anche con addebito su credito residuo fin da subito, dunque senza meccanismo di ricarica automatica. In ogni caso, a prescindere dal metodo di pagamento, per gli addebiti diversi da quelli del costo mensile dell’offerta è necessario avere sempre credito residuo sulla SIM, effettuando delle ricariche tramite i canali previsti dall’operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.