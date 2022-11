Questo mese, Realme ha lanciato una serie di telefoni della serie Realme 10 in Cina. Realme 10 Pro 5G e Realme 10 Pro+ 5G sono ora in preparazione per il rilascio in India. Queste varianti saranno disponibili anche in altri mercati mondiali. Secondo speculazioni e prese in giro, il telefono costerà meno di ₹ 25.000 in India. Tuttavia, un recente rapporto implica che le specifiche dei telefoni potrebbero essere piuttosto deludenti. Nella versione cinese viene utilizzato il SoC Dimensity 1080. Una confezione al dettaglio trapelata per il telefono, tuttavia, rivela che è alimentato dal SoC Dimensity 920 inferiore.

Il MediaTek Dimensity 1080 potrebbe non essere un miglioramento significativo rispetto al Dimensity 920. Tuttavia, è più recente e vanta miglioramenti rispetto al suo predecessore. E, soprattutto, se il cinese Realme 10 Pro+ ce l’ha, perché gli utenti globali dovrebbero rimanere bloccati con l’antiquato Dimensity 920? Realme sembra tagliare scorciatoie per fornire il display AMOLED curvo a un prezzo inferiore.

Realme 10 Pro+ sarà disponibile a breve

Realme ha annunciato Dimensity 1080 per i modelli indiani Realme 10 Pro+. Di conseguenza, sembra che solo le variazioni globali stiano ricevendo la CPU obsoleta. Sembra che il telefono non sarà un aggiornamento significativo rispetto a Realme 9 Pro+. Non abbiamo idea di come si comporterà la serie Redmi Note 12 nei mercati internazionali. Tuttavia, Realme non sembra interessata a competere direttamente con esso.

L’azienda è molto soddisfatta del display curvo di questo smartphone. Dopotutto, questo non è qualcosa che di solito si vede sui telefoni di fascia media. Realme 10 Pro+ ha uno schermo OLED curvo da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il pannello è luminoso a 800 nit e presenta un foro centrato. C’è anche uno scanner di impronte digitali integrato nel display.

Il Realme 10 Pro+ cinese e indiano sono alimentati dal Dimensity 1080. Tuttavia, le fonti indicano che la variante mondiale sarà il Dimensity 920. Presenta fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione in Cina. Tuttavia, non siamo sicuri di quale configurazione la società fornirà all’Occidente.

La fotocamera principale di Realme 10 Pro+ è da 108 MP, con un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Uno sparatutto frontale da 16 MP è disponibile per selfie e videochiamate. Il telefono è alimentato da un’enorme batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W. Ha NFC e un jack audio da 3,5 mm.