In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere già diversi rumors e leaks riguardanti uno dei prossimi smartphone medi di gamma del colosso sudcoreano Samsung, ovvero il prossimo Samsung Galaxy A54 5G. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone è stato avvistato in delle prime immagini renders.

Samsung Galaxy A54 5G: il nuovo medio di gamma nelle prime immagini renders

Dopo aver visto numerosi rumors e leaks riguardanti le presunte specifiche, ora è arrivato il momento di dare un’occhiata al presunto design del prossimo medio di gamma di casa Samsung. Come già accennato, infatti, il prossimo Samsung Galaxy A54 5G è stato avvistato nelle prime immagini renders. Queste ultime, in particolare, sono state realizzate dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con il team di 91mobiles.

Osservando le immagini in questione, possiamo notare un design ed un look più o meno in linea con quelli del predecessore. Sulla parte frontale rimane ad esempio l’ampia display con tecnologia SuperAMOLED e con un piccolo foro centrale adibito per ospitare la fotocamera anteriore. Cambiano però le cornici, che ora risultano leggermente più sottili rispetto al precedente modello.

Il pannello avrà una risoluzione pari al FullHD+ ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. A cambiare sarà leggermente il comparto fotografico posteriore. Rispetto al precedente Samsung Galaxy A53, il nuovo device dirà addio al sensore di profondità ed avrà dunque un totale di tre fotocamere posteriori. Queste ultime dovrebbero essere rispettivamente da 50, 5 e 5 MP, di cui un sensore principale, un sensore ultra grandangolare e un sensore per gli scatti macro.