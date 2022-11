Dopo che abbiamo appreso la brutta notizia che un vero e proprio inferno climatico si sta dirigendo sull’umanità, ecco che arrivano delle ottime notizie. A quanto pare, sopra la Norvegia, è stata osservata di recente un’aurora boreale molto rara di colore rosa. Ciò è avvenuto in seguito ad una tempesta solare che si è insidiata tramite il campo magnetico del nostro pianeta. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Aurora boreale rosa: è stata causata da una tempesta solare?

Un gruppo guidato da Markus Varik, una guida turistica, è stato il primo ad osservare questo evento. Il tutto è avvenuto precisamente alle 18 del 3 novembre e non è durato tantissimo: circa 2 minuti. Il tempo però è stato necessario per spingere tantissime persone a scattare delle foto velocemente.

Questo tipo di aurore rosa sono comparse in seguito a una piccola crepa nella magnetosfera terrestre, ossia un campo magnetico invisibile che circonda tutto il nostro pianeta. Gli esperti sono riusciti a rilevare questa violazione dopo che una tempesta solare di classe G1 si è scontrata contro la Terra.

Solitamente le aurore sono verdi per via degli atomi di ossigeno, i quali sono abbondanti nella parte dell’atmosfera con il vento solare. In tal caso, la colorazione rosa è causata perché la crepa successa nella magnetosfera terrestre ha permesso al vento solare di penetrare al di sotto di 100 km, dove c’è abbondanza di azoto.

Il buco della magnetosfera si è chiuso per circa 6 ore dopo le prime aperture e, durante questo periodo, un nastro di luce blu è emerso sopra la Svezia, rimasto lì per ben 30 minuti. Parliamo di un’eventualità che non capita di certo tutti i giorni.