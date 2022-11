WindTRE senza limiti: Giga illimitati e tutto gratis, ecco la GO Unlimited

WindTRE sta provando a tenere botta con la concorrenza viste le tante offerte lanciate dai rivali. Sono moltissimi i gestori che riescono infatti ogni mese a sorprendere con promozioni con prezzi bassi ma soprattutto con tantissime aggiunte.

Effettivamente è circa un anno che il gestore avrebbe notato una fuga senza precedenti dei suoi clienti, i quali avrebbero optato per altre soluzioni in giro sul mercato mobile. La concorrenza infatti è diventata spietata e non sono solo i provider più blasonati a contendersi il territorio e il pubblico.

Ricordiamo infatti che secondo un aspetto fondamentale che è quello in riferimento alla qualità di connessione, il celebre gestore risulta uno dei primi in assoluto, soprattutto dopo la fusione. Proprio per questo ora si starebbe puntando a diffondere alcune offerte anche se l’obiettivo primario è quello di agevolare i già clienti con rete fissa. Questi potranno avere a disposizione un’offerta eccezionale, della quale di certo non si pentirebbero visti i contenuti ma soprattutto il prezzo mensile che può durare per sempre.

WindTRE: ora c’è la nuova GO Unlimited Star+, la nuova offerta per i già clienti include tutto con 7,99 euro al mese per sempre

Anche questa colta gli utenti di WindTRE potranno avere a disposizione qualcosa di eccezionale e soprattutto esclusivo. Stiamo parlando di un’offerta che include al suo interno tutti i migliori contenuti in assoluto. Il nome da segnare sul taccuino è GO Unlimited Star+, promozione che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS.

La promo è destinata a tutti coloro che hanno già in casa una promo con la fibra ottica. Inoltre sarà possibile usufruire ogni mese di giga senza limiti per navigare sul web.