Nilox presenta in occasione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori la sua nuova 4K Dive, un’Action Cam pensata per ogni momento e ogni avventura. Funziona perfettamente anche sott’acqua e permette di immortalare ogni istante in 4K a 60 fotogrammi al secondo.

“Movimento e tecnologia sono due dei pilastri su cui si basa il brand Nilox e ben si concretizzano nella nuova action cam. La 4K DIVE è un modello smart, capace di accompagnare le persone in ogni avventura, dalle immersioni alle giornate all’aria aperta”, commenta così Simona Ceriani, Country Manager Consumer Italy del Gruppo Esprinet. “Siamo lieti di tornare a EICMA con un modello che va ad arricchire una gamma di prodotti già estesa, con l’obiettivo di intercettare un target di consumatori alla ricerca di caratteristiche innovative ad un prezzo competitivo”.

Action Cam 4K Dive, le novità del nuovo dispositivo subacqueo di Nilox per catturare ogni momento

La caratteristica che spicca della nuova Action Cam Nilox è sicuramente la struttura waterproof, per seguirti davvero ovunque, anche sott’acqua. La nuova 4K Dive raggiunge i 10 metri di profondità senza custodia e con il case protettivo, già incluso, raggiunge 30 metri. Presenta un doppio schermo, di cui quello sul retro touch, per regolare ogni impostazione rapidamente.

Munita di un grandangolo di 170 gradi, con risoluzione in 4K a 60 fps e stabilizzatore elettronico. La memoria raggiunge i 128 GB mentre la batteria vanta una capacità di 1050 mAh. Molto interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo anche da remoto, con connettività Wi-Fi e app dedicata, disponibile sia per Android sia su iOS. Tutto può essere gestito e controllato dal proprio smartphone associato. 4K Dive di Nilox arriverà a febbraio del 2023 ad un prezzo di partenza di 199,95 euro.