Elon Musk vuole ‘mungere’ la sua piattaforma il prima possibile, nonostante un esodo di inserzionisti, uno staff drasticamente ridotto e la fatica di pagare quasi un miliardo di dollari di interessi ai suoi partner bancari che hanno sostenuto l’acquisto. L’abbonamento a Twitter Blue, che fornirà un badge verificato blu e film con paywall per $ 8 al mese, è in cima a queste idee generatrici di entrate.

Tuttavia, secondo un articolo del New York Times che cita documenti interni, il nuovo CEO irregolare di Twitter sta valutando proposte per la messaggistica diretta a pagamento. Consideralo simile a Cameo, tranne per il fatto che invece di videomessaggi personalizzati o chiamate dal vivo, Twitter ti consentirà di interagire con una celebrità di spicco attraverso i loro messaggi diretti.

Elon Musk sta cambiando Twitter

Il piano, che è attualmente in lavorazione, promette di dare un posto dedicato nei DM dove le celebrità o altri utenti di Twitter di alto profilo visualizzerebbero le richieste di messaggi sponsorizzati. Naturalmente, è a loro discrezione scegliere di accettare il messaggio a pagamento o la richiesta di messaggio a pagamento.

Questo è un grosso rischio, dal momento che le superstar con milioni di ammiratori potrebbero non sentire il bisogno di fare un paio di dollari mandando messaggi a un fan. Poi c’è la possibilità che una celebrità faccia in modo che la sua troupe conduca la conversazione per suo conto, il che sarebbe ingannevole e contraddirebbe il punto di stabilire uno strumento del genere in primo luogo.

Secondo l’articolo, i piani di messaggistica premium sono rivolti a “Twitter molto importanti, o VIT” e includerebbero un piccolo prezzo per ogni messaggio. Non è chiaro se un utente debba pagare un prezzo in anticipo per inviare messaggi alle celebrità o se verrà addebitato solo dopo che il destinatario avrà accettato la richiesta del messaggio.