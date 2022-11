Google ha dichiarato nel 2021 che intende rendere i giochi Android riproducibili su Windows. Questo non è stato inaspettato dato che voci e discussioni al riguardo circolano da anni. La versione beta iniziale di Play Games per Windows ha debuttato in regioni selezionate all’inizio di quest’anno, in particolare Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud. E sembra che il beta test sia stato un successo, dal momento che Google ha annunciato che il servizio sarà esteso ad altre nazioni in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il Brasile, l’Indonesia, le Filippine, la Malesia e Singapore sono le otto nazioni. Questa è una notizia fantastica, in particolare per coloro che negli Stati Uniti desiderano giocare con le loro app Android preferite sui propri PC. Per iniziare, scarica Google Play Games per il tuo computer basato su Windows. Dopo aver installato l’app, avrai accesso a 85 titoli di giochi Android, inclusi nomi importanti come Asphalt 9. Il servizio beta è ancora in fase di sviluppo, quindi in futuro saranno disponibili altri titoli, ma puoi provarlo ora per vedere come si trova attualmente. I requisiti di sistema sono elencati di seguito.

Android, divertiti a scaricare i tuoi giochi su PC

Windows 10 (v2004)

Memoria SSD

GPU gaming

CPU con 8 core logici

8 GB di RAM\s20 GB di spazio di archiviazione disponibile

Virtualizzazione hardware attivata

I requisiti non sono molto alti e chiunque utilizzi una scheda grafica può provare il nuovo servizio in beta. Google al momento ha rilasciato la piattaforma solo negli Stati Uniti ma siamo sicuri che arriverà presto anche per altri paesi.