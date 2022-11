Nel corso degli anni, WhatsApp è diventata un’app essenziale per connettersi con amici, familiari e persino colleghi. Tuttavia, lo stato di WhatsApp online è visibile a tutti ed è difficile cercare di nascondersi quando si entra nell’app.

Quindi, se ci sono momenti in cui vuoi avere una conversazione segreta senza far sapere agli altri contatti che sei online, ecco cosa puoi fare. L’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta ha messo in atto alcune contromisure che puoi usare di conseguenza.

In precedenza, WhatsApp aveva introdotto un opzione che consentiva agli utenti di nascondersi da alcuni contatti o da tutti. Ma ora, nell’ultimo aggiornamento, WhatsApp ha implementato una nuova opzione che consentirà di nascondere lo status online dai contatti. Ciò significa che, se lo abiliti, ogni volta che gli utenti di WhatsApp aprono l’app di messaggistica, non saranno in grado di vedere il tuo stato. È una delle funzionalità più attese che gli utenti stavano aspettando di provare su WhatsApp.

Ecco cosa devi fare

WhatsApp ha comunicato: “Se un contatto è online, ha WhatsApp aperto in primo piano sul proprio dispositivo e sono connessi a Internet. Tuttavia, non significa necessariamente che il contatto abbia letto il tuo messaggio“.

Ma come fare per poter modificare questa impostazione? Puoi seguire questi semplici passaggi: