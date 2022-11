Qualcosa di insolito sembra succedere su Instagram, e potrebbe essere la stagione di Halloween a farsi sentire, o Meta ha scelto di fare un po’ di pulizia. Molti utenti si sono spostati su altri siti di social media per segnalare diversi problemi e nessuno capisce cosa stia succedendo, ma Instagram ha già confermato che c’è un problema. Una cosa è certa: quando gli utenti di Instagram si recano su Twitter per lamentarsi, sai che è una cosa seria.

Anche se non è più al suo apice, Instagram rimane un’app estremamente popolare. Ha un gran numero di utenti con migliaia (o centinaia di migliaia, o forse milioni) di follower. Molte persone considerano il conteggio dei follower del tutto irrilevante, mentre altri utenti, in particolare gli influencer di Instagram, dipendono da esso per stabilire il proprio profilo e generare denaro. Quest’ultimo tipo di utente è stato il più ferito da questa mossa, poiché alcuni numeri di follower sono crollati considerevolmente in modi inspiegabili.

Instagram sta lavorando al problema

Ma questa non è l’unica cosa che sta succedendo con Instagram in questo momento. Nuovi tweet riguardanti il ​​problema stanno comparendo più velocemente di quanto possano essere letti, indicando che la portata del problema è piuttosto vasta. Di seguito, esamineremo ciò che sappiamo e tenteremo di capire cosa sta succedendo.

Secondo indiscrezioni su Twitter, Instagram ha improvvisamente scelto di sospendere un gran numero di account e per ‘numero elevato’ si intendono migliaia. Molti tweet al riguardo sono divertenti, come un individuo che ‘si scusa con il proprio Wi-Fi dopo aver scoperto che Instagram è inattivo’, ma ci sono anche molte voci che chiedono assistenza dopo che il loro account sembra essere stato sospeso senza una ragione apparente.

Alcuni utenti sono stati bannati per 30 giorni, mentre altri sono stati sospesi a tempo indeterminato. L’unica cosa che tutte queste sospensioni hanno in comune è che molte di queste persone non hanno idea del perché siano state rimosse da Instagram in primo luogo. Instagram ha riconosciuto il problema sul suo account Twitter di Instagram Comms, ma non ha rilasciato dichiarazioni definitive. Gli account degli utenti interessati verranno ripristinati e il loro numero di follower aumenterà di nuovo? È difficile da dire, ma sembra che Instagram stia attraversando un periodo difficile in questo momento.