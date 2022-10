Big G ha presentato non molto tempo fa i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Tuttavia, sembra che l’azienda sia ancora interessata a pietare sul mercato anche device di fascia media. I rumors parlano infatti dell’arrivo imminente di un nuovo modello che si chiamerà Google Pixel 7a. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che avrà delle specifiche tecniche al top.

Google Pixel 7a sta per arrivare ufficialmente con specifiche tecniche al top

Google si prepara a portare in veste ufficiale anche un nuovo smartphone di fascia medio-alta. Come già accennato, si tratta del prossimo Google Pixel 7a e a quanto pare potrà contare su una scheda tecnica notevole. Nello specifico, sembra che uno degli aggiornamenti più importanti riguarderà il comparto fotografico.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo smartphone di Google potrà contare su tre fotocamere posteriori. In particolare, il sensore fotografico principale dovrebbe essere lo stesso di quello presente su Google Pixel 7, ovvero il sensore Samsung GN1 da 50 MP. Ad accompagnarlo, dovrebbero poi esserci un sensore grandangolare IMX712 da 13 MP (utilizzato anche per la selfie camera) e un sensore teleobiettivo da 64 MP.

Oltre a questo, le indiscrezioni parlano della possibile presenza del soc Google Tensor G2. Si parla anche della possibile presenza di una backcover in ceramica e questo potrebbe permettere all’azienda di inserire anche la ricarica wireless. Tuttavia, per il momento si tratta ovviamente di indiscrezioni, rimaniamo comunque in attesa di ulteriori informazioni e soprattutto conferme da parte dell’azienda.