L’operatore Fastweb, con l’uscita di nuovi smartphone, continua ad aggiornare la propria lista di dispositivi compatibili alla propria rete 5G.

Gli ultimi smartphone inseriti come compatibili all’interno della lista sono i nuovissimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb 5G: inseriti anche i Google Pixel 7 nella lista dei compatibili

Con la rete di quinta generazione fornita da Fastweb, disponibile gratuitamente e senza costi aggiuntivi, i clienti possono raggiungere una velocità di navigazione massima pari a 1 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Tutte le attuali offerte Fastweb in commercio includono l’accesso alla rete 5G.

Proprio lo scorso 20 Ottobre 2022, sono stati aggiunti i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i primi smartphone Google a entrare nell’elenco dell’operatore. Con l’aggiunta dei nuovi Google Pixel, la lista completa degli smartphone compatibili con il 5G di Fastweb diventa davvero molto lunga, troviamo smartphone Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, Motorola, Huawei, ZTE, Realme e anche Vivo.

Come specifica l’operatore stesso, l’attivazione del 5G sui dispositivi compatibili è possibile solo con SIM inserita nel device acceso. In ogni caso, ad attivazione avvenuta, il cliente riceve un messaggio informativo di conferma. Per scoprire tutti gli altri dettagli vi conviene andare a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.