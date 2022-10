La crittografia end-to-end è qualcosa che stiamo trovando su molte piattaforme di messaggistica in questi giorni, quindi non sorprende sapere che Google potrebbe portare qualcosa di simile a Google Messaggi. La crittografia end-to-end è qualcosa che stiamo trovando su molte piattaforme di messaggistica in questi giorni.

Con il protocollo RCS, Google ha lavorato per realizzare una rivoluzione nel settore della messaggistica e Google Messaggi è la piattaforma che l’azienda sta utilizzando per dimostrare la tecnologia. Un utente ha affermato in un post che stava partecipando a una chat di gruppo quando si è imbattuto in un messaggio contrassegnato come crittografato.

Google sta sviluppando la funzionalità

Il fatto che i partecipanti a questa conversazione abbiano utilizzato una combinazione di Google Messaggi e Samsung Messaggi è un fatto intrigante. Ciò suggerisce che la chat dovrebbe essere crittografata indipendentemente dalla marca o dal modello del telefono purché i messaggi RCS vengano inviati tra i partecipanti.

All’inizio di quest’anno Google ha confermato che la crittografia end-to-end sarebbe arrivata in Messaggi e, se questo post su Reddit è un indicatore, sembra che lo sviluppo della funzionalità in questione sia ora in corso. Tuttavia, come ha sottolineato 9to5Google, l’avvertenza è che affinché ci sia una crittografia effettiva, tutti i partecipanti dovranno avere la crittografia attivata nei loro browser.

Non siamo sicuri se questa funzione verrà attivata automaticamente o se agli utenti verrà richiesto di acconsentire prima di poterla utilizzare. In ogni caso, se sei un sostenitore di RCS, allora non vedi l’ora di avere a tua disposizione questa particolare opzione di sicurezza e privacy.