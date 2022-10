I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 che possiedono una PlayStation sono gli unici che ora hanno la possibilità di disabilitare il cross–play nella modalità multiplayer del gioco. Il gioco è ora ufficialmente online.

Il cross-play consente agli utenti su piattaforme diverse di competere l’uno contro l’altro nelle stesse partite. Ciò potrebbe accelerare il processo di abbinamento poiché esiste un pool più ampio di persone tra cui scegliere. I giochi che presentano il cross-play spesso hanno la possibilità di disattivarlo, poiché alcuni giocatori su console potrebbero non voler competere con giocatori su PC che usano mouse e tastiera, mentre alcuni giocatori su PC potrebbero non voler competere con giocatori su console che avere aiuto per la mira.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile

I giocatori di Modern Warfare 2 su Xbox One e PC sono costretti a essere raggruppati in lobby cross-play fino a quando lo sviluppatore del gioco, Infinity Ward, non apporta una modifica all’impostazione, che per qualche motivo è accessibile solo ai giocatori su PlayStation 5 e PlayStation 4. Tuttavia, considerando che giochi come Call of Duty: Warzone e Halo Infinite non hanno la possibilità di disabilitare il cross-play, questa potrebbe non essere una sorpresa come prima. Secondo un report di Video Games Chronicle, un numero significativo di utenti si è rivolto a varie piattaforme di social media per esprimere la propria insoddisfazione per questa scelta.

I giocatori di giochi Xbox, tuttavia, hanno l’opportunità di aggirare questa omissione disattivando il supporto per il cross-play a livello di sistema, che avrà l’effetto di influenzare tutti i giochi sul sistema. I giocatori su PC, tuttavia, non hanno accesso a una scelta con le stesse funzionalità. Se desideri disattivare il cross-play su Xbox a livello di sistema, puoi farlo seguendo questi passaggi:

Vai al menu Impostazioni sulla console Xbox

Vai alla scheda Generale e scegli ‘Sicurezza online e famiglia’

Scegli ‘Privacy e sicurezza online’, quindi ‘Privacy di Xbox Live’

Scegli ‘Visualizza dettagli e personalizza’, quindi ‘Comunicazione e multiplayer’

Nella scheda che dice ‘Puoi giocare con persone al di fuori di Xbox Live’, scegli ‘Blocca’.

Dopo che la campagna per giocatore singolo di Modern Warfare 2 è stata resa disponibile con una settimana di anticipo a coloro che hanno preordinato il gioco, la parte multiplayer del gioco è ora disponibile.