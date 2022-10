Panorama vuole entrare di diritto nell’Olimpo dei migliori supermercati d’Italia, non solo per gli ottimi sconti che ogni giorno lancia sui beni alimentari, quanto per la qualità delle riduzioni di prezzo applicate anche sulla tecnologia di ultima generazione.

Il volantino attuale è disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, con possibilità di risparmio per tutti gli utenti, ed acquisto fino al 9 novembre 2022. Da notare che sono presenti tantissime offerte con prodotti a solo 1 euro, per questo motivo consigliamo caldamente di osservare la campagna da vicino.

Le offerte Amazon nascondono codici sconto gratis, ma anche prezzi mai visti prima, scopritele in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Panorama è pazza: questi sono gli sconti del momento

Il prodotto che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è sicuramente lo Xiaomi Redmi 9A, uno smartphone decisamente economico, reso ancora migliore dalla presenza di un prezzo di vendita ridottissimo, poiché basteranno soli 99 euro per l’acquisto definitivo.

Tra le altre proposte del volantino, ad ogni modo, incrociamo anche una lavatrice, in vendita alla modica cifra di 329 euro, un forno microonde, acquistabile a soli 69 euro, per finire con un frigorifero doppio, con freezer integrato, in vendita a 189 euro. Se interessati, invece, ad una macchina per cucire, segnaliamo la presenza della Jocca, acquistabile addirittura con un esborso finale di soli 19 euro.

I prodotti segnalati, ed altri ancora molto interessanti, vi attendono in esclusiva assoluta da Panorama nel periodo indicato, i prezzi sono bassi e le scorte non sono limitate, se volete risparmiare al massimo è arrivato il momento giusto.