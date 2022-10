MediaWorld è assurda, proprio in questi giorni l’azienda è riuscita a convincere tantissimi consumatori ad investire il proprio denaro sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, tra cui si possono trovare smartphone di ottimo livello, ed anche numerose offerte molto speciali.

Le differenze rispetto al volantino delle dirette concorrenti sono importanti, poiché a tutti gli effetti gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, con la possibilità di affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, il quale promette la consegna presso il domicilio, anche se potrebbe essere richiesto il pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld: offerte da non credere per tutti, ecco i prezzi più bassi

Un risparmio davvero incredibile vi attende da MediaWorld, grandissime offerte speciali con i prezzi che partono dalle fasce più alte della telefonia mobile. In particolare gli utenti si ritrovano a poter acquistare alcuni dei migliori dispositivi in commercio, quali sono Apple iPhone 13, in vendita a soli 879 euro, passando per Oppo Find X5 Pro, il cui prezzo è di 1149 euro, oppure anche modelli del calibro di Xiaomi 12 Pro, disponibile a 929 euro, per finire con Honor Magic 4 Pro, in vendita a 899 euro.

Le alternative più economiche sono ugualmente valide, ed infatti vanno a toccare soluzioni del calibro di Realme GT2, in vendita a 499 euro, oppure anche Oppo Reno8 Lite a soli 349 euro, ma anche Realme 9, il cui prezzo è di 269 euro, per finire con Xiaomi 11T, disponibile a 299 euro, oppure un buon Galaxy A13. Da non trascurare, infine, la presenza di Galaxy S22, disponibile a 699 euro.