Esselunga distrugge Lidl con sconti al 70% solo oggi, prezzi quasi gratis

Non poteva esimersi dalla lotta con tutti gli altri grandi magazzini un colosso come Esselunga. Soprattutto nel territorio italiano che va dal centro al Nord Italia, il famoso marchio sta promuovendo degli sconti eccezionali all’interno dei suoi volantini. Questi includono infatti i prezzi molto bassi non solo per quanto riguarda il settore alimentare ma anche per quanto concerne la tecnologia di alto livello.

Esselunga batte tutti con l’ultimo volantino di ottobre che propone sconti eccezionali ma solo per pochi giorni ancora

All’interno dell’ultimo volantino di Esselunga e non figurano certamente grandi offerte questa volta per quanto riguarda la tecnologia, visto che arriveranno a novembre. Ci sarebbe però una soluzione eccezionale che le persone starebbero valutando ben volentieri grazie alla nuova uscita del celebre simulatore di gioco del calcio FIFA 23.

Il famosissimo gioco è disponibile per tutte e due le consolle del marchio Sony, ovvero la PlayStation 4 e la PlayStation 5.

I prezzi sono chiaramente differenti dal momento che per la prima consolle il nuovo gioco costa 54,90 €, mentre nel caso della seconda il prezzo sarà leggermente più alto con 64,90 €. Sono davvero tante le novità individuate all’interno del gioco, le quali mostrano soprattutto la possibilità di giocare il mondiale sia per la categoria maschile che per la categoria femminile. Per la prima volta infatti figurano anche le squadre di club femminili, cosa totalmente nuova all’interno di un gioco di calcio. Ci saranno anche nuove modalità per calciare le punizioni così come i calci d’angolo, i rigori o anche semplici di diverso la porta.