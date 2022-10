Esselunga lancia una nuovissima campagna promozionale con la quale riuscire effettivamente a scontare un numero impressionante di prodotti a prezzi mai visti prima d’ora, ed allo stesso tempo riuscendo ad invogliare gli utenti all’acquisto in Italia.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di accedervi nei negozi fisici in Italia, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita.

Esselunga: offerte da paura, ecco tutti gli sconti gratis

Splendide occasioni di risparmio si celano all’interno dell’ultimo volantino Esselunga, gli utenti sono liberissimi di spendere cifre decisamente ridotte rispetto al listino. Il primo prodotto su cui effettivamente puntare non è altro che Fifa 23, un gioco che cattura l’attenzione dei consumatori con performance di ottimo livello. Da Esselunga può essere acquistato con un esborso finale inferiore al listino, si aggira sui 50 euro, peccato sia disponibile solamente la variante per PS4 e PS5.

L’alternativa del medesimo volantino non è altro che uno smartphone, stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9C, un best buy in vendita ad un prezzo complessivamente ridotto, ha un costo fisso di soli 145 euro, garantendo una batteria da 5000mah, e performance comunque più che adeguate alla situazione, o comunque alla fascia di appartenenza.

I dettagli del volantino sono rimandati, come potete immaginare, al sito ufficiale di Esselunga.