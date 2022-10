In questi giorni MediaWorld ha deciso di rilanciare la sfida a tutte le altre realtà del territorio nazionale, mettendo sul piatto la campagna promozionale intitolata NO IVA, ovvero la possibilità di accedere ad un numero sempre più elevato di sconti, senza però limitare la scelta a specifici modelli.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, a cui aggiungere anche il solito sito ufficiale. Quest’ultimo permette di mettere le mani sui migliori prodotti dal divano di casa propria, godendo ugualmente delle medesime offerte speciali, ma per le quali potrebbe essere necessario pagare un piccolo contributo per la spedizione a domicilio.

MediaWorld: le offerte che nessuno si aspettava

Solo oggi da Mediaworld è assolutamente arrivato il tempo del NO IVA, ovvero della possibilità di godere di uno sconto fisso e stabilito su ogni singolo acquisto effettuato. Avete capito bene, vi basterà recarvi personalmente in un qualsiasi negozio per avere in cambio una importante riduzione sul prezzo finale di listino, o comunque quello mostrato sullo scontrino. L’applicazione dello sconto sarà immediata, non è postuma, né comunque corrisponde a buoni di alcun tipo.

Essendo un NO IVA, come al solito del resto, l’offerta prevede una riduzione pari al 18,04% del listino, prestate attenzione, non sarà mai pari al 22% (il valore dell’IVA per intenderci), in quanto lo scorporo è completo, ma l’IVA viene originariamente applicata su un prezzo più basso di quello che vediamo sul cartellino.