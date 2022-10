Vodafone è folle con due offerte da 100GB in 5G quasi gratis

Come succede molto spesso, questo risulta il periodo migliore per i gestori per riuscire ad accaparrarsi di nuovo i vecchi clienti. Proprio per questo motivo le aziende stanno spingendo forte sull’acceleratore per proporre delle offerte che siano abbastanza invitanti. Una tra le grandi società più forti nel settore è sicuramente Vodafone come tutti sanno in Europa e proprio per questo risulta anche la più attiva.

Con le sue nuove offerte sono state aperte nuove strade verso il futuro, soprattutto per quanto riguarda il 5G.

Vodafone: queste sono le due offerte migliori del mese di ottobre che possono far rientrare gli utenti alla base

Qualcuno aveva già testimoniato che due offerte di Vodafone erano ritornate alla carica per riportare indietro i vecchi utenti. Tra queste ci sono sicuramente due soluzioni stratosferiche come la Special 100 Giga e la Digital Edition.

La prima riesce a includere al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili in Italia e in Europa con 1000 SMS verso tutti gli utenti e inoltre con 100 giga di traffico dati per la navigazione sul web senza limiti in 4G. I giga in realtà saranno 70 nel momento in cui deciderete di pagare con una ricaricabile, ma pagando con l’addebito diretto sul vostro conto corrente saranno effettivamente 100.

Segue poi l’altra soluzione, la quale può essere proposta a coloro che sono stati utenti Vodafone per una vita. Con soli 7,99 € al mese, proprio come l’offerta appena descritta qualche riga in alto, sarà possibile portare a casa minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e 100 giga sia con ricaricabile che con addebito diretto sul conto corrente.