Google ha presentato un nuovo strumento per consentire ai clienti di modificare rapidamente le loro scelte di annunci Ricerca, Scopri e YouTube durante la conferenza degli sviluppatori I/O di maggio. All’epoca, l’azienda ci ha mostrato un’anteprima della funzione “My Ad Center” e ha affermato che sarà disponibile per i consumatori entro la fine dell’anno. Secondo fonti recenti, la funzionalità ha iniziato a essere inviata agli utenti di tutto il mondo.

Selezionando l’opzione a tre punti che appare negli annunci su Ricerca, Scopri e YouTube, verrai indirizzato al nuovo “Centro annunci personali”. La funzione include una pagina “Personalizza annunci” che ti consente di personalizzare gli annunci che visualizzi in base a soggetti e aziende. Ti consente anche di scegliere se visualizzare annunci su questioni “sensibili” come alcol, gioco d’azzardo, appuntamenti e così via. Inoltre, il My Adverts Center ti consente di eliminare completamente gli annunci mirati. Di conseguenza, vedrai più pubblicità non correlata su Ricerca, Scopri e YouTube.

Google ‘My Ad Center’ è stato aggiornato

La scheda “Annunci di maggio” in My Ad Center mostra un carosello di annunci recenti per aiutarti a esaminarli, mentre la scheda “Gestisci privacy” ti consente di abilitare o disabilitare dati demografici come età, stato della relazione e istruzione per impedire a Google dall’utilizzo di queste metriche per personalizzare gli annunci che vedi. L’opzione Privacy ti consente inoltre di attivare o interrompere le attività di personalizzazione degli annunci di Google, come Attività web e app, Cronologia di YouTube e Aree in cui hai utilizzato Google.

Sebbene Search Engine Land affermi che My Ad Center è ora disponibile per gli utenti di tutto il mondo, non lo vediamo su nessuno dei nostri dispositivi. Questo ci porta a sospettare che Google lo stia rilasciando in più fasi e che potrebbero essere necessari alcuni giorni per raggiungere tutti gli utenti.