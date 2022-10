È strano che così tanti device per il cloud gaming arrivino così presto dopo la scomparsa di Stadia. Acer, Lenovo e ASUS stanno rilasciando Chromebook per giochi, la console Logitech G Cloud Gaming sarà disponibile a ottobre e Razer Edge e Razer Edge 5G consentiranno ai giocatori di giocare sia con Android che con giochi cloud in viaggio.

Il Razer Edge, annunciato durante il livestream RazerCon con i nuovi auricolari Razer PS5 Hammerhead, è un dispositivo mobile da 6,8 pollici che esegue Android 12 e il motore di gioco Snapdragon G3X Gen 1, consentendo giochi a 144 Hz e HDR a 10 bit, così come come cloud gaming a bassa latenza tramite Wi-Fi 6E. Incorpora anche uno sfiato posteriore per il raffreddamento attivo e una fotocamera frontale per lo streaming di se stessi giocando dal cellulare utilizzando l’app Nexus.

Razer Edge è un device mobile con display 144 Hz

Poiché è uno smartphone Android, eseguirà senza sforzo tutti i migliori giochi Android. Tuttavia, supporterà anche i giochi cloud sulla maggior parte delle piattaforme popolari, nonché i programmi che ti consentono di giocare in remoto ai giochi per PC da un computer vicino. Viene fornito preinstallato con Steam Link, GeForce Now e Game Pass, ma non ci sono notizie sul supporto di Amazon Luna.

Li giocherai con il controller Razer Kishi V2 Pro in dotazione, che si collega al tablet Edge e ha tutte le stesse caratteristiche del Razer Kishi V2 ad eccezione di una porta audio da 3,5 mm e ‘HyperSense advanced-haptic feedback’, che significa microinterruttori nei pulsanti e D-pad per ‘risposta tattica e attivazione istantanea’.

Il Razer Edge verrà fornito con 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5.000 mAh, altoparlanti a 2 vie e due microfoni digitali. Misura 259,7 x 84,5 x 10,83 mm e pesa 263,8 go 400,8 g con il controller. Razer Edge 5G supporterà anche sub-6 e mmWave 5G, consentendoti di riprodurre in streaming i giochi sia a casa che lontano dalla tua rete.

La maggior parte di queste specifiche è buona ma non rivoluzionaria per un dispositivo mobile; il ROG Phone 6 Pro da 6,8 pollici, con i suoi 12-18 GB di RAM e il campionamento del tocco a 700 Hz, vincerebbe questo round. Tuttavia, costa più del doppio del Razer Edge e manca di un’interfaccia incentrata sul gioco.v