Netflix: a Novembre la scelta su serie tv e film è raddoppiata

È ancora presto per parlare delle nuove uscite in arrivo su Netflix, eppure qualcosa già bolle in pentola. Questa d’altronde non è l’unica notizia “sconvolgente”, perché a breve assisteremo ad una rivoluzione notevole dei prezzi. La piattaforma americana dello streaming presto introdurrà il nuovo abbonamento Base con pubblicità, il suo piano più economico che prevede appunto interruzioni pubblicitarie. Così l’abbonamento a partire dal 3 novembre alle ore 17 costerà 5,49 euro al mese in Italia.

Come dicevamo, l’elenco è piuttosto vasto sebbene siamo ancora all’inizio. Eppure è possibile già scorgere dei titoli in particolare risalto. Ci riferiamo ad esempio ad Enola Holmes 2, il sequel del film inerente le avventure della sorella di Sherlock Holmes; così come Il prodigio, thriller psicologico con Florence Pugh; Mercoledì, la serie “focus” sulla storia della famiglia Addams; Blockbuster, la comedy narrante le storie dello staff dell’ultimo Blockbuster Video degli Stati Uniti d’America; e infine The Crown, la quinta stagione della serie sulla famiglia reale britannica.

Netflix: le nuove proposte di novembre

SERIE TV ORIGINALI

3 novembre: Blockbuster (comedy)

3 novembre: Il principe dei draghi (stagione 4)

4 novembre: Manifest (stagione 4)

4 novembre: The Fabulous (romantico)

9 novembre: The Crown (stagione 5)

14 novembre: Teletubbies (show)

15 novembre: Run for the Money (reality)

17 novembre: Dead to me – Amiche per la morte (stagione 3)

18 novembre: Elite (stagione 6)

18 novembre: Somebody (crime)

23 novembre: Mercoledì (mistery)

24 novembre: First Love (romantico)

30 novembre: Snack VS. Chef (show)

FILM ORIGINALI

4 novembre: Enola Holmes 2 (giallo)

10 novembre: Proiettile vagante 2 (azione)

10 novembre: Falling for Christmas (commedia romantica)

11 novembre: Is That Black Enough for You?!? (docufilm)

11 novembre: L’infermiere killer (docufilm)

16 novembre: Il prodigio (dramma)

17 novembre: Natale con te (commedia)

24 novembre: Il diario segreto di Noel (dramma romantico)