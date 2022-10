Era solo questione di tempo prima che Google entrasse nel campo dei video AI e quel momento era arrivato. Imagen Video, un progetto di ricerca di Google, è un generatore di testo in video simile al sistema Make-A-Video di Meta appena presentato. Quando richiesto dall’utente, l’applicazione può creare clip video in loop e i risultati sono sia spettacolari che strani.

Gli utenti che vorranno provare lo strumento, invece, dovranno attendere. A differenza del servizio di Meta, che offre un’opzione di registrazione, il team di Google Research sta ora ritardando l’accesso pubblico, adducendo problemi di sicurezza. Questa non è la prima incursione di Google nell’area creativa basata sull’intelligenza artificiale. Imagen, un generatore di intelligenza artificiale in stile DALL-E in grado di creare immagini fisse fotorealistiche basate su suggerimenti verbali, è stato annunciato a maggio 2022.

Google si sta preparando per l’aggiornamento

Il nuovo strumento video basato sull’intelligenza artificiale funziona allo stesso modo. Può creare una vasta gamma di film ad alta fedeltà in numerosi stili visivi e con una profonda conoscenza dei modelli 3D, secondo ciò che Google chiama “un alto grado di controllabilità e conoscenza del mondo”. Anche la creazione di video ad alta definizione a 24 fps è più veloce.

“Imagen Video può realizzare film di alta qualità utilizzando solo otto passaggi di diffusione per sottomodello utilizzando la distillazione progressiva”. Ciò riduce significativamente il tempo di generazione del video di un fattore 18 volte”, ha twittato Jonathan Ho, uno degli autori del documento di studio.

Tuttavia, prima che i team di content marketing e i produttori di social media siano troppo entusiasti del potenziale della semplice produzione di video, è importante notare che Imagen Video non è ancora pronto per il consumo pubblico. Nonostante gli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale nell’arte digitale, la presentazione da sola dimostra quanto seriamente le aziende stiano utilizzando la tecnologia.