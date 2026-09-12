One UI 9, Call Brief mostra l’ora locale di chi stai chiamando

Chi si trova spesso a telefonare all’estero troverà pane per i suoi denti nelle ultime beta di One UI 9, dove è comparsa una funzione piccola ma sorprendentemente pratica: durante la chiamata il sistema mostra il fuso orario e l’ora locale della persona che si sta cercando di raggiungere. Un dettaglio che sembra banale finché non capita di svegliare qualcuno alle tre del mattino dall’altra parte del mondo.

La funzione si chiama Call Brief e il nome non è casuale. È in tutto e per tutto una versione dedicata alle telefonate di Now Brief, il riquadro informativo che Samsung ha introdotto per raccogliere in un unico posto le informazioni contestuali della giornata. Qui il meccanismo è lo stesso, solo applicato al momento della chiamata: mentre il telefono squilla, sullo schermo appaiono i dettagli collegati all’interlocutore, come eventi in calendario e messaggi scambiati di recente.

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Come funziona Call Brief e su quali Galaxy è arrivato

Alla base di tutto c’è Personal Data Intelligence, il sistema con cui One UI 9 mette in relazione i dati presenti sul dispositivo senza doverli spedire altrove. Da lì il widget pesca l’identità del destinatario, quando è nota, la sua località, la posizione e appunto l’orario locale. Nella fase iniziale dei test la funzione era riservata ai nuovi pieghevoli Samsung, poi con la settima beta ha fatto il salto anche sulla serie Galaxy S26, allargando di fatto la platea di chi può provarla prima del rilascio pubblico.

Il dettaglio più interessante riguarda il momento in cui l’informazione compare. Call Brief non attende che la controparte risponda: l’ora locale è già visibile durante la composizione del numero, quindi c’è tutto il tempo per rendersi conto che dall’altra parte è notte piena e riattaccare prima che il telefono inizi a suonare. Nella pratica, chiamando un numero degli Emirati Arabi Uniti la schermata indica il paese e l’ora corrente, per esempio 10:25, tutto senza aprire altre app e senza fare calcoli a mente.

Perché un dettaglio così piccolo conta più di quanto sembri

Va detto con onestà: se la telefonata parte da Robecchetto con Induno e arriva a qualcuno di Usmate Velate, l’informazione sul fuso orario non aggiunge molto. Il discorso cambia radicalmente quando entrano in gioco le chiamate internazionali, i parenti emigrati, i colleghi sparsi tra continenti diversi, i clienti che vivono a otto o dieci ore di distanza. In quei casi il rischio di sbagliare i conti è concreto, e la conseguenza è quasi sempre la stessa: qualcuno tirato giù dal letto nel bel mezzo della propria notte.

È il tipo di aggiunta che raramente finisce nelle presentazioni ufficiali, perché non fa notizia come un nuovo modulo fotografico o un balzo prestazionale. Eppure funzioni di questo genere sono quelle che, alla lunga, definiscono la sensazione di avere tra le mani un software curato. Il widget non chiede nulla, non va configurato, sta lì e fornisce un dato nel momento esatto in cui serve.

Il percorso di Call Brief dice anche qualcosa su come Samsung stia distribuendo le novità di questo ciclo: prima i pieghevoli più recenti, poi i flagship della nuova generazione, con le beta usate come banco di prova progressivo. La logica è quella di testare le funzioni basate su Personal Data Intelligence sui dispositivi più aggiornati, per poi valutare l’estensione al resto della gamma.