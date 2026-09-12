OPPO, arriva la ColorOS 17: ecco gli smartphone in lista aggiornamento

Manca poco al debutto di ColorOS 17, la nuova interfaccia di OPPO basata su Android 17 che porterà con sé un restyling grafico piuttosto marcato, animazioni inedite e qualche funzione affidata all’intelligenza artificiale. La versione beta chiusa è già nelle mani di alcuni tester, segno che la release stabile non è poi così lontana. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per il 17 settembre, con esordio iniziale in Cina e un rollout vero e proprio che potrebbe partire a inizio ottobre. Per il mercato globale, invece, servirà probabilmente qualche settimana in più.

Quali smartphone OPPO dovrebbero ricevere ColorOS 17

L’elenco ufficiale dei dispositivi compatibili non è ancora stato pubblicato, quindi la lista che segue nasce dall’incrocio delle politiche di aggiornamento dei singoli modelli. Dovrebbe però somigliare parecchio a quella definitiva. Tra i pieghevoli della serie OPPO Find N figurano Find N6, Find N5, Find N3 e N3 Flip, oltre a Find N2 e N2 Flip. Sul fronte dei top di gamma tradizionali, la serie OPPO Find X comprende Find X9, X9 Pro, X9 Ultra e X9s, poi Find X8, X8 Pro e X8 Ultra, Find X7 e X7 Ultra, infine Find X6 e X6 Pro.

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Spazio anche alla gamma media, con la serie OPPO Reno che include Reno 16, 16 Pro, 16c, 16 F e 16 FS, la famiglia Reno 15 al completo con Pro, Pro Mini, Pro Max, F e FS, quindi Reno 14, 14 Pro e 14 F, Reno 13, 13 Pro, 13 F e 13 F 4G, Reno 12 e 12 Pro, Reno 11 e 11 Pro. Nella serie F rientrano F33 e F33 Pro, F31, F31 Pro e F31 Pro+, F29 e F29 Pro. Nella serie K troviamo K15, K15 Pro e K15 Pro+, K14 con le varianti Turbo, Turbo Pro e K14x, oltre a K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro e K13x. Non mancano i tablet, con OPPO Pad 6, Pad 5 e 5 Pro, Pad 3, Pad Mini e Pad SE.

Salta all’occhio un’assenza pesante, quella della serie A. Il motivo è semplice: la maggior parte di questi modelli non ha una politica di aggiornamento ufficiale, quindi resta fuori dai conteggi fino a diversa comunicazione da parte dell’azienda.

Interfaccia più traslucida, nuova barra di navigazione e temi Flux

Il capitolo estetico è quello più corposo. Le anticipazioni mostrano un design che gioca molto sulla trasparenza, con superfici che ricordano il vetro satinato. Il Centro di Controllo è stato ridisegnato con comandi completamente circolari e nuovi pulsanti dedicati a impostazioni e modifica, mentre le Impostazioni rapide adottano lo stesso stile traslucido con un bagliore lungo i bordi. Lo scorrimento tra Pannello di controllo e Centro notifiche viene accompagnato da un’animazione dinamica che separa in modo più netto i vari livelli dell’interfaccia.

Cursori di luminosità e volume diventano più ampi e quindi più precisi. Quello del volume guadagna un pulsante per il silenziamento rapido nella parte bassa e un indicatore percentuale in alto, con tanto di icona degli auricolari quando sono collegati. La barra di navigazione lascia il posto a una barra trasparente a forma di capsula, compatibile con app di sistema come Telefono, Note e Registratore, che si gestisce scorrendo verso destra o verso sinistra per passare da una sezione all’altra.

I temi Flux ricevono effetti interattivi e animazioni più fluide, mentre sulla schermata di blocco l’orologio verticale propone tre stili di carattere e un effetto vetro satinato con alone luminoso. Arriva anche una nuova interfaccia per la torcia, ispirata a quella di iOS 26, con luminosità regolabile scorrendo il dito sul display. L’app Telefono cambia volto durante le chiamate, con pulsante di chiusura più grande e più opzioni di personalizzazione. Il lettore multimediale adotta il vetro smerigliato, una barra di ricerca animata a forma di cometa e un’estetica basata sul campo luminoso. Non manca una nuova animazione di ricarica chiamata Avviso in tempo reale, con effetto luminoso e suono più avvolgente.