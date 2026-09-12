GPS spoofing, in Norvegia un elicottero finisce in mezzo al mare

Il GPS spoofing è quel tipo di problema che non fa rumore, non accende spie rosse sul cruscotto e proprio per questo preoccupa chi si occupa di sicurezza aerea. Perdere il segnale satellitare, in fondo, è una seccatura riconoscibile: lo schermo si spegne, la posizione svanisce, chi guida se ne accorge. Continuare a ricevere un segnale che però racconta bugie, invece, è una faccenda molto più scivolosa. E la Norvegia ha deciso di guardarci dentro, con un test che ha portato un elicottero a risultare in un posto dove non era mai stato.

L’esercitazione si chiama Jammertest ed è dedicata alle interferenze contro i sistemi satellitari GNSS, la grande famiglia a cui appartiene anche il GPS che tutti usano per arrivare a destinazione. L’obiettivo dichiarato è difensivo: capire come funzionano gli attacchi per imparare a riconoscerli, prima che qualcuno li usi sul serio. Perché la differenza tra disturbare un segnale e falsificarlo è enorme, e nel secondo caso il pilota può trovarsi a fidarsi di strumenti che gli stanno mentendo con la massima naturalezza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa è successo sull’isola di Andøya

Il punto più interessante del test si è visto sull’isola di Andøya, dove un elicottero di soccorso e un piccolo aereo hanno volato in condizioni assolutamente normali. Nessuna manovra strana, nessuna deviazione reale. I ricevitori satellitari, però, raccontavano un’altra storia: le tracce registrate mostravano traiettorie innaturali, percorsi che nessun velivolo avrebbe potuto compiere davvero.

In un secondo esperimento la faccenda si è spinta ancora più avanti. La posizione indicata dagli strumenti è stata spostata in modo progressivo, con pazienza, fino a finire nel Mare di Norvegia. Non uno scarto brusco, che avrebbe fatto suonare qualche campanello, ma uno slittamento graduale che rende molto più difficile capire che qualcosa non torna. È esattamente il meccanismo che rende il GPS spoofing temibile: non toglie informazioni, ne aggiunge di false.

Perché il problema riguarda l’aviazione

Per chi vola, la posizione satellitare non è un dettaglio accessorio. Entra nei sistemi di navigazione, nelle procedure di avvicinamento, nella gestione delle rotte. Un dato sbagliato che sembra giusto può produrre una catena di decisioni sbagliate, tutte prese in buona fede. E qui si capisce perché un’esercitazione come Jammertest abbia senso: mettere sotto stress i ricevitori in condizioni controllate serve a costruire contromisure, filtri, sistemi capaci di alzare la mano e dire che il segnale non è affidabile.

Il caso dell’elicottero di soccorso rende la cosa ancora più concreta. Si parla di mezzi che operano spesso in condizioni difficili, con poco margine di errore e in zone dove la geografia non perdona. Un riferimento di posizione manipolato, in quel contesto, non è un fastidio tecnico ma un rischio operativo.

La minaccia, del resto, non riguarda soltanto chi vola. I sistemi GNSS sono infrastruttura invisibile per una quantità enorme di servizi, dalla navigazione marittima alla logistica, e un segnale falsificato produce effetti a cascata difficili da mappare in anticipo. Il fatto che questi sistemi di interferenza funzionino, e funzionino bene, è il dato che emerge con più forza dai test norvegesi.