Come ovvio che sia il mercato degli operatori mobili non va mai in vacanza, il mese di agosto non ha portato infatti a uno stagnarsi dell’eterna gara tra i vari provider, anzi ha fatto da incentivo all’introduzione di nuove promo in grado di sfruttare l’entusiasmo estivo per poter attrarre una maggiore schiera di clienti, tutti gli operatori hanno infatti lanciato delle promo ad hoc per poter migliorare il proprio mercato e la propria resa.

Indubbiamente tra i vari operatori risulta anche il noto e ormai famoso ho. Mobile, il quale vanta uno storico decisamente competitivo e accattivante che porta molti utenti a scegliere proprio quest’ultimo al momento della sottoscrizione di un nuovo numero di telefono o di una nuova promozione.

Nelle ultime settimane il noto operatore ha deciso di lanciare una nuova promozione per tenere caldo il proprio mercato, si tratta di una formula all inclusive che garantisce tutto il necessario ad appena meno di sei euro al mese, scopriamo di cosa si tratta.

Tutto il necessario

La promozione in questione garantisce ad appena 5,99 € al mese 100 GB di traffico dati in 4G, minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, in caso il 4G non vi bastasse poi è possibile attivare separatamente l’opzione “Ho. Il turbo” Che abilita il 5G alla vostra promozione ad appena 0,99 € in più al mese, ricordiamo inoltre che L’offerta citata prima ha un costo di attivazione che sarà di appena 2,99 € in caso di provenienza da alcuni operatori specifici, altrimenti salirà a 29,90 €, per di più la promo è disponibile solo fino al 29 agosto dopodiché verrà rimossa dal catalogo, di conseguenza se siete interessati, recatevi presso il sito ufficiale dell’operatore per poterla attivare in pochi semplici passi.

Come se non bastasse, avrete anche la possibilità di scegliere se ricevere la Sim fisica a casa oppure attivare il formato digitale eSIM.