CAML, il lanciatore autonomo modulare dell’Esercito USA

Nei programmi militari americani si sta facendo strada un’idea che ribalta il modo in cui vengono costruiti i sistemi d’arma su ruote, e il nome in codice è CAML, sigla che sta per Common Autonomous Multi Domain Launcher. In pratica si tratta di un lanciatore autonomo modulare, dove il veicolo e le munizioni smettono di essere un blocco unico e diventano due cose separate, capaci di incastrarsi a seconda di cosa serve in quel momento. Un cambio di filosofia più che di ferraglia.

Per capire quanto pesi, conviene guardare a come funzionano oggi le cose. Un lanciatore tradizionale nasce come sistema completo, con telaio, elettronica e armamento pensati fin dall’inizio per lavorare insieme. Bello sulla carta, meno pratico nella realtà, perché appena si tocca un elemento, quasi sempre bisogna mettere mano all’intera piattaforma. Tempi lunghi, costi che lievitano e tecnologie che nel frattempo invecchiano. Un problema serio in un settore dove l’elettronica cambia molto più in fretta della meccanica.

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Il veicolo come base comune, i moduli come accessori

L’Esercito statunitense vuole spezzare proprio questo legame. Con CAML la piattaforma mobile autonoma resta la stessa, mentre sopra ci si montano moduli diversi contenenti le munizioni, scelti in base alla missione. Il mezzo diventa una base comune, una specie di scheletro riutilizzabile, e tutto il resto è intercambiabile.

L’analogia più immediata arriva dall’informatica di casa. Un computer fisso si aggiorna cambiando un pezzo alla volta, la scheda video, la memoria, il disco, senza buttare via la macchina intera. Se ogni upgrade imponesse di ricomprare tutto da zero, nessuno lo farebbe. La modularità è esattamente ciò che rende sostenibile quel tipo di evoluzione, ed è la stessa logica che ora si prova ad applicare a un sistema d’arma pesante.

Interfacce comuni e il nodo dell’integrazione

Il punto tecnico che tiene in piedi l’intero progetto sono le interfacce comuni. Sono loro a permettere che componenti realizzati da fornitori diversi dialoghino senza attriti, senza che ogni azienda debba adattarsi a uno standard proprietario deciso da qualcun altro. Detto in modo diretto, è la differenza tra una presa universale e un cavo che funziona solo con un modello specifico.

Qui entra in scena il Georgia Tech Research Institute, che si prende la parte più scomoda del lavoro. Non tanto costruire i singoli pezzi, quanto far sì che quei pezzi si comportino come un unico sistema coerente. È un compito che sulla carta sembra secondario e che invece decide il successo o il fallimento di programmi del genere, perché l’integrazione è il punto in cui la modularità o funziona davvero oppure resta un’idea elegante e basta.

La scommessa, insomma, riguarda la capacità di aggiornare un lanciatore alla velocità con cui si aggiornano le tecnologie che porta a bordo. Un nuovo tipo di munizione, un sensore migliore, un software rivisto, senza dover ridisegnare il veicolo che se li trascina dietro. E con l’autonomia della piattaforma che aggiunge un ulteriore livello, perché il mezzo è pensato per muoversi da solo, non per essere semplicemente rimorchiato o guidato da un equipaggio.