Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: 4 funzioni AI con One UI 9

Chi ha comprato un Galaxy Z Fold 7 o un Galaxy Z Flip 7 nel 2025 non resterà a guardare mentre i modelli più recenti si prendono tutte le novità: Samsung ha deciso di portare quattro funzioni di Galaxy AI, già presenti su Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 e sulla serie Galaxy S26, anche sui pieghevoli dell’anno scorso. Il veicolo è la seconda beta di One UI 9, che oltre alle aggiunte porta con sé una serie di correzioni tutt’altro che marginali. Le quattro funzioni in arrivo sono Call Brief, le Custom Cards dentro Now Brief, Now Nudge e My FanCam. Le stesse identiche quattro, tra l’altro, che di recente sono state aggiunte alla gamma Galaxy S25. Un travaso di software che segue una logica ormai riconoscibile, con le novità che scendono dai modelli nuovi verso quelli della generazione precedente.

Cosa fanno davvero Call Brief, Now Brief e Now Nudge

Call Brief raccoglie le informazioni utili sulla persona con cui si sta parlando al telefono: conversazioni e messaggi rilevanti, promemoria su appuntamenti che coinvolgono entrambi. L’idea è banale ma efficace, evitare di saltare da un’app all’altra durante la chiamata per ricostruire il contesto.

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Le Custom Cards dentro Now Brief permettono invece di costruire riassunti personalizzati partendo dalle app preferite. Le fonti dei dati includono Samsung Health, Weather e YouTube, e le schede possono essere programmate per comparire a un orario preciso della giornata. Piccola cosa, però cambia parecchio l’utilità quotidiana di una funzione che, presa così com’era, risultava un po’ generica.

Now Nudge ha un nome azzeccato: legge quello che c’è sullo schermo e suggerisce il passo successivo. Se in una conversazione visualizzata si parla di organizzare qualcosa, arriva il suggerimento proattivo di aprire il calendario, con tanto di scorciatoia già pronta.

E poi c’è My FanCam, che nonostante il nome faccia pensare ad altro serve a selezionare una persona all’interno di un video già registrato e ritagliare l’inquadratura per tenerla al centro della scena. Utile quando si filma qualcuno in mezzo alla folla e lo si perde di vista tra le teste degli altri.

Bug corretti e come installare la beta di One UI 9

La seconda beta non si limita alle novità. Sistema anche un problema che faceva cadere la connessione Wi Fi su Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, oltre a errori di traduzione in Bixby Vision, difficoltà nel collegamento dei controller da gioco e un crash della lista Contatti.

C’è di più, e riguarda un difetto piuttosto serio: sul Galaxy Z Fold 7 capitava che il display interno smettesse di funzionare una volta aperto il telefono, lasciando attivo solo lo schermo esterno. Anche quello risulta risolto, insieme al bug che impediva allo zoom video 15x di funzionare quando era impostato lo zoom massimo in modalità video. La distribuzione dovrebbe toccare Corea del Sud, Stati Uniti, India e Regno Unito. Al momento è partita solo in Corea del Sud. Per iscriversi bisogna aprire l’app Samsung Members, effettuare l’accesso con le proprie credenziali e toccare il banner del programma beta di One UI 9 nella schermata principale.

Una volta completata l’iscrizione, il percorso è quello classico: Impostazioni, poi Aggiornamento software, quindi Scarica e installa. Consigliato avere almeno il 30% di batteria prima di far partire l’installazione, per evitare interruzioni a metà strada. L’elenco completo delle modifiche introdotte da One UI 9 Beta 2 comprende le nuove funzioni AI, la correzione degli errori di traduzione in Bixby Vision, il miglioramento dei crash temporanei nell’app Contatti, la stabilizzazione della connessione Wi Fi, la risoluzione del problema con lo zoom 15x, il fix dello schermo principale che non compariva all’apertura del dispositivo e quello relativo ai controller da gioco che non si connettevano.