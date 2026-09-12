OpenAI e Samsung insieme sui chip IA di nuova generazione

I chip IA di nuova generazione sono il terreno su cui OpenAI e Samsung Electronics stanno stringendo i tempi, con un lavoro congiunto che tocca sia la ricerca sia la produzione dei semiconduttori. Lo ha messo nero su bianco Harrison Kim, a capo di OpenAI Korea, durante una conferenza stampa a Seul, indicando proprio i nuovi processori come uno degli ambiti in cui la partnership avrebbe già portato risultati concreti. Dettagli tecnici, però, zero: il dirigente si è fermato lì.

La cosa interessante è il contesto. OpenAI continua a spingere sullo sviluppo di hardware proprio, con l’obiettivo dichiarato di dipendere meno dai fornitori tradizionali e di reggere una domanda di potenza di calcolo che cresce senza sosta. A giugno la società aveva presentato il suo primo chip personalizzato, battezzato Jalapeno e progettato insieme a Broadcom. Un processore pensato per l’inferenza, cioè quella fase in cui un sistema di intelligenza artificiale macina i dati per rispondere alle richieste di chi lo usa, esattamente ciò che accade ogni volta che qualcuno digita una domanda in ChatGPT.

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Il ruolo di Samsung nella filiera dei semiconduttori

Per Jalapeno la produzione era stata affidata a TSMC. Ora, però, Samsung potrebbe ritagliarsi uno spazio più consistente nelle generazioni future. L’azienda sudcoreana non ha confermato nulla sui propri clienti, e gli aspetti specifici dell’accordo sui semiconduttori restano fuori dai radar. Quel che è certo è che OpenAI ha già costruito rapporti solidi con i grandi nomi della filiera coreana: Samsung e SK Hynix avevano firmato lettere d’intenti per fornire chip di memoria al progetto Stargate, l’iniziativa dedicata alla costruzione di infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Non è un caso. I sistemi di intelligenza artificiale diventano ogni mese più complessi e affamati di memoria ad alte prestazioni, e questo trasforma i produttori sudcoreani in partner difficilmente sostituibili. Chi controlla la memoria, in questa fase, controlla una parte importante della catena.

ChatGPT dentro Samsung, e non solo

Il rapporto tra le due aziende non si esaurisce nei chip IA. Samsung sta allargando l’uso degli strumenti generativi anche al proprio interno, e secondo OpenAI rappresenta una delle più grandi implementazioni di ChatGPT su scala globale. I dipendenti, in Corea del Sud e negli altri mercati, lo userebbero per ricerca e sviluppo, marketing, vendite. La divisione Device eXperience aveva addirittura autorizzato internamente l’uso di ChatGPT, Gemini e Claude, senza esclusive.

Il fenomeno, del resto, va ben oltre i confini di un singolo gruppo. OpenAI sostiene che il numero di utenti di ChatGPT Enterprise presso aziende e istituzioni sudcoreane sia cresciuto di circa 28 volte entro la fine di agosto rispetto all’anno precedente. Un salto notevole, alimentato da organizzazioni che stanno estendendo questi strumenti a funzioni sempre più diverse: vendite, finanza, marketing, area legale, operazioni quotidiane. La Corea del Sud, va detto, era già uno dei mercati più rilevanti per l’azienda. I dati diffusi alla fine dello scorso anno la indicavano come il Paese con il maggior numero di abbonati paganti fuori dagli Stati Uniti. Un dato che spiega parecchio dell’attenzione riservata a Seul e del peso che la collaborazione con Samsung Electronics può assumere sul piano industriale.

Perché la partnership pesa

Guardando l’insieme, l’intesa lavora su due binari paralleli. Da un lato l’accesso a una delle filiere di semiconduttori più importanti al mondo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, elemento decisivo per chi progetta hardware su misura e ha bisogno di volumi enormi. Dall’altro il rafforzamento commerciale in un Paese dove l’adozione degli strumenti generativi corre più veloce che altrove. Nella foto diffusa durante l’annuncio compaiono Lee Jae-yong, Presidente Esecutivo di Samsung Electronics, e Sam Altman, Amministratore Delegato di OpenAI. Due nomi che raccontano da soli il livello a cui si sta giocando la partita dei chip per l’intelligenza artificiale, mentre il mercato dei processori per smartphone attraversa una fase complicata, con Snapdragon dietro a MediaTek e Samsung in crescita grazie a Exynos.