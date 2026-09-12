Android: Action Notch trasforma il notch in un pulsante personalizzabile

Il notch, o più spesso il foro della fotocamera frontale, è diventato un dettaglio con cui convivere su quasi tutti gli smartphone Android, e proprio da quella zona morta dello schermo parte l’idea di Action Notch, un’app che trasforma quel ritaglio in un pulsante virtuale personalizzabile. Niente hardware aggiuntivo, niente modifiche invasive: il concetto è semplice, associare tocchi e pressioni a scorciatoie di sistema, comandi rapidi e automazioni, sfruttando uno spazio che di norma resta lì, inutilizzato, a fare da cornice alla fotocamera.

La versione gratuita mette a disposizione tre gesture principali, cioè tocco singolo, doppio tocco e pressione prolungata. A ciascuna si può abbinare una delle oltre 50 azioni disponibili, e la forbice è ampia: dalle cose più banali come accendere la torcia o catturare uno screenshot fino all’avvio di automazioni costruite con Tasker o MacroDroid, quindi con margini di personalizzazione praticamente illimitati per chi ha già dimestichezza con quel tipo di strumenti.

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Come si usa il notch come pulsante

Un esempio pratico rende l’idea meglio di qualsiasi elenco di funzioni. Tocco singolo per tornare immediatamente all’inizio di una pagina, doppio tocco per raggiungerne il fondo, pressione prolungata per lo screenshot, così da evitare la solita combinazione di tasti fisici che, su schermi grandi, resta una manovra scomoda. È il tipo di configurazione che si apprezza dopo qualche giorno, quando il gesto diventa automatico e il pollice smette di rincorrere la barra di scorrimento.

Le scorciatoie più specifiche non mancano. Con Action Notch si può lanciare al volo la scansione di un documento in Google Drive, attivare Ricerca brano nell’app Google oppure aprire direttamente una chat WhatsApp, saltando l’apertura dell’app e la ricerca del contatto. Sono quelle micro operazioni ripetute decine di volte al giorno, dove risparmiare due passaggi cambia davvero la percezione d’uso.

Impostazioni, area sensibile e attivazioni accidentali

Dal pannello delle impostazioni l’area sensibile può essere estesa all’intera barra di stato, non soltanto al foro o al notch, con la possibilità di modificarne la posizione per adattarla alla forma dello schermo. Si può attivare o disattivare il feedback aptico, quel piccolo colpetto di vibrazione che conferma il tocco, e intervenire sull’ottimizzazione della batteria, dettaglio non irrilevante per un’app che resta in ascolto in background.

Il rischio, quando si rende reattiva una porzione di schermo così vicina al bordo superiore, è ovviamente quello dei tocchi involontari. Gli sviluppatori ci hanno pensato: l’app può essere disabilitata durante le chiamate, nella schermata di blocco oppure all’interno di applicazioni selezionate tramite blacklist. Tipicamente i giochi, dove il pollice finisce spesso in alto, o i lettori come Kindle, dove un tocco fuori posto significa perdere la pagina. Una serie di paracadute che evitano il fastidio classico di questo genere di soluzioni.

Il senso complessivo di Action Notch sta tutto qui, in una logica di recupero. Il foro della fotocamera nasce come compromesso tecnico, un buco necessario per fare spazio al sensore selfie, e per anni è stato accettato come tale. Trasformarlo in un tasto configurabile ribalta la prospettiva e restituisce all’utente qualcosa in cambio di quel pixel mancante, con un livello di controllo che dipende soprattutto da quanta voglia si ha di smanettare nelle impostazioni.